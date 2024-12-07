رئاسة الجمهورية السورية تنفي مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق

وأوردت الرئاسة السورية في بيانها، أن "بعض وسائل الإعلام الأجنبية نشرت شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس ‌بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".

وأضاف هذا البيان : كل تلك الشائعات ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

كما أكدت رئاسة الجمهورية السورية، بأن "السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".

وشددت على، أن "كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".

انتهى**9365 / ح ع **

المصدر : سانا