مسؤول برلماني : سنبذل قصارى جهدنا لحماية سوريا ومكافحة الإرهاب فيها

وعقب انتهاء الجلسة الطارئة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، التي عقدت مساء اليوم السبت لمناقشة التطورات في سوريا، أوضح المتحدث باسم اللجنة "إبراهيم رضائي"، أن الاجتماع عقد بحضور "وحيد جلال زاده" نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، ومساعد وزير الخارجية، المدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية "مهدي شوشتري".

وأكد رضائي، بأن سوريا تتعرض اليوم لضغوط وهجمات من قبل الكيان الصهيوني وعشرات الميليشيات الإرهابية؛ مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني نفذ وحده أكثر من 160 هجوماً على هذا البلد خلال العام الماضي.

وتابع هذا المسؤول البرلماني : تشير تقديراتنا إلى أن غالبية الإرهابيين الذين يهاجمون المدن السورية اليوم ليسوا سوريين، بل ينتمون إلى جنسيات مختلفة وتم تنظيمهم في ميليشيات إرهابية.

وأضاف : كما أن الأمريكيين والصهاينة لهم دور في هذه الأحداث، حيث يتحكم الأمريكيون من وراء الكواليس، في ؤسياق مخططهم "الشرق الأوسط الجديد".

وتابع : لقد باشرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طيلة هذه الفترة، في تحركات دبلوماسية، بدءاً بزيارة وزير الخارجية إلى سوريا ثم إلى تركيا، وأمس إلى العراق، واليوم إلى الدوحة، وكل هذا يأتي في إطار تأمين سوريا ومنع انتشار الفلتان الأمني والإرهاب إلى مناطق أخرى في المنطقة.

ولفت رضائي بأن "الرئيس السوري السيد بشار الأسد مصمم على الدفاع عن بلاده والمقاومة؛ صحيح أن سوريا تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، لكن لديها تاريخ وخبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، لذلك إذا ما حصلت على الدعم والمساندة، فإن الإرهابيين سيضطرون بالتأكيد إلى التراجع وستتم تحرير المناطق المحتلة".

وتابع لمتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية : لقد بدأت الجهود السياسية والميدانية لكبح جماح الإرهابيين، ويدعم البرلمان الإيراني الحكومة والشعب السوريين في مكافحة الإرهاب ويتابع الأحداث والتطورات في هذا البلد عن كثب.

وأكمل قائلا : نحن نعتقد بأن الأمن مسألة متشابكة، وإن انعدام الأمن في سوريا سيؤثر على الدول الأخرى، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتأمين أمن سوريا ومكافحة الإرهاب فيها.

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