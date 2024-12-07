العامري : ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية

وقال العامري، في تصريح له اليوم السبت، ان "ادعاءات الأتراك في دعم غزة عارية عن الصحة"؛ داعياً إلى" استغلال حجم التبادل التجاري التركي - العراقي الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار".



وأكد هذا السياسي العراقي، "ان على العراق أن يكون له موقف واضح مما يحدث في سوريا وإلا فسندفع ضريبة كبرى"، موضحاً، أنه "إذا هُدد أمننا القومي يجب أن ندخل للقتال في سوريا"؛ حسب ما افادت به الوكالة الوطنية العراقية للانباء.



وأختتم العامري كلمته، بالقول : إن الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد

انتهى ** ح ع