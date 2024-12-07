٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85682925
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العامري : ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رمز الخبر: 85682925
العامري : ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية

أعتبر الأمين العام لمنظمة بدر العراقية "هادي العامري"، ان "ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية؛ مشيراً إلى ان الكيان الصهيوني يقود مشروعا مشبوها في سوريا والمنطقة.

وقال العامري، في تصريح له اليوم السبت، ان "ادعاءات الأتراك في دعم غزة عارية عن الصحة"؛ داعياً إلى" استغلال حجم التبادل التجاري التركي - العراقي الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار".

وأكد هذا السياسي العراقي، "ان على العراق أن يكون له موقف واضح مما يحدث في سوريا وإلا فسندفع ضريبة كبرى"، موضحاً، أنه "إذا هُدد أمننا القومي يجب أن ندخل للقتال في سوريا"؛ حسب ما افادت به الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

وأختتم العامري كلمته، بالقول : إن الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد

انتهى ** ح ع 

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