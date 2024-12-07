إيران تحل لاول مرة في المركز الاول للالعاب الاسيوية للصم

وأفادت إرنا، بأن البعثة الإيرانية التي شاركت بشعار "صوت السلام في الصمت" في هذه الألعاب، حصلت على 60 ميدالية، منها 24 ذهبية و 16 فضية و 20 برونزية.



وحسب جدول الميداليات، فقد حلت بعثة كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 47 ميدالية، منها 21 ذهبية و 10 فضية و 16 برونزية، بينما صنفت الصين ثالثة برصيد 36 ميدالية، منها 19 ذهبية و 9 فضية و 8 برونزيات.



يذكر أن البعثة الإيرانية كانت قد حلت في المركز الخامس خلال الدورتين الأخيرتين من الألعاب الآسيوية للصم.



ويشهد يوم الأحد، وهو اليوم الختامي للدورة الـ 10 للألعاب الآسيوية للصم، نهائي منافسات كرة القدم بين منتخبي إيران واليابان؛ وفي حال فوز المنتخب الإيراني، فانه سيزيد الميدالية الذهبية الـ 25 إلى رصيده من هذه البطولة.

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