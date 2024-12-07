بقائي: البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لمراقبة الوكالة الذرية

وقال بقائي، مساء السبت ، ردا على سؤال للصحفيين حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% : ان كلام رافائيل غروسي يشير إلى الأداء العدائي وغير البناء للدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا)، واميركا في مجلس المحافظين، الذي اقترحوا وصادقوا خلاله على قرار ضد إيران دون أي مبرر منطقي أو أساس قانوني.

وأشار إلى زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران والتفاهمات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون الفني بين إيران والوكالة الذرية، واضاف: أن غروسي كان قد جاء إلى إيران بمبادرات، لكن هذه الدول الأوروبية الثلاث واميركا افشلت جهوده عبر اتباعها سياسة الضغط وإساءة استغلال مجلس الحكام.

واكد بقائي أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يتم متابعته في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، مؤكدا أن الأنشطة الأخيرة تم تقديم معلومات دقيقة بشانها للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي خاضعة لمراقبتها المستمرة.

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