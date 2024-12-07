بيان مشترك لـ "مسار آستانا" ودول عربية يدعو لوقف العمليات العسكرية في سوريا تمهيداً لعملية سياسية

وأشار بيان الدول العربية و"مسار أستانا" إلى أنّ الأزمة السورية "تستوجب السعي لحل سياسي، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية"، وأن يكون هذا الوقف تمهيداً "لإطلاق عملية سياسية جامعة".

وأكد البيان أنّ هذه العملية السياسية "يجب أن تحمي سوريا من الفوضى والإرهاب، وأن تحفظ وحدتها وسيادتها"، مضيفاً أنّ "استمرار التشاور لإيجاد حل سياسي يحقق تطلّع السوريين إلى الأمن والعدالة".

يأتي ذلك بعد أن عُقد في العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعٌ بين تركيا وروسيا وإيران، ممثّلةً بوزراء خارجيتها في "صيغة أستانا"، في محاولة لإيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماع "مجموعة أستانا" بـ"الجيد جداً"، مشيراً إلى "اتفاق المشاركين على ضرورة إنهاء الصراع فوراً، واحترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وبدء حوار سياسي بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية".

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