٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85683118
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سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق رفح

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٢٧ ص
رمز الخبر: 85683118
سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق رفح

طهران / 8 كانون الاول /ديسمبر/ارنا- أعلنت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-، استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في رفح جنوب قطاع غزة.

واوردت وكالة فلسطين اليوم ان سرايا القدس، قالت في بيان السبت: إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من مناطق القتال شرق مدينة رفح، "تمكنهم بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف جراف عسكري صهيوني من نوع (D9) بقذيفة تاندوم بالقرب من مول الشاعر في حي الجنينة".

والخميس، قصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، تجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة. 

كما دمّرت أيضاً آليتين إسرائيليتين بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زُرعت مسبّقاً - في منطقة التوغّل في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزّة.

يذكر أن مجاهدي سرايا القدس يواصلون، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" رفقة فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور توغله بمختلف مناطق القطاع.

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