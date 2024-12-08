٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85683119
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جيش الاحتلال يقرّ بمقتل نقيب بنيران المقاومة في جنوبي قطاع غزة

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٣ ص
رمز الخبر: 85683119
جيش الاحتلال يقرّ بمقتل نقيب بنيران المقاومة في جنوبي قطاع غزة

طهران / 8 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، يوم السبت، مقتل ضابط ، رتبته نقيب، في الكتيبة الـ46، من اللواء 401، خلال معركة جنوبي قطاع غزة.

واوردت الميادين ان مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال اعلن إن الضابط الإسرائيلي قُتل بعد إطلاق صاروخ مضادّ للدروع في اتجاه دبابته في رفح، جنوبي القطاع.

وأضاف المراسل أن ذلك حدث على الرغم من عمل "الجيش" هناك منذ أكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى أنّ مجموعات المقاومة "تعمل في رفح على ضرب القوات الإسرائيلية، عبر إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وتفجير العبوات، بالإضافة إلى عمليات القنص".

وكانت سرايا القدس استهدفت، السبت، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) بقذيفة "تاندوم"، بالقرب من مول الشاعر، في حي الجنينة شرقي رفح، بالاشتراك مع كتائب "القسام".

انتهى ** 2342

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