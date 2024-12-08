جيش الاحتلال يقرّ بمقتل نقيب بنيران المقاومة في جنوبي قطاع غزة

واوردت الميادين ان مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال اعلن إن الضابط الإسرائيلي قُتل بعد إطلاق صاروخ مضادّ للدروع في اتجاه دبابته في رفح، جنوبي القطاع.

وأضاف المراسل أن ذلك حدث على الرغم من عمل "الجيش" هناك منذ أكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى أنّ مجموعات المقاومة "تعمل في رفح على ضرب القوات الإسرائيلية، عبر إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وتفجير العبوات، بالإضافة إلى عمليات القنص".

وكانت سرايا القدس استهدفت، السبت، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) بقذيفة "تاندوم"، بالقرب من مول الشاعر، في حي الجنينة شرقي رفح، بالاشتراك مع كتائب "القسام".

انتهى ** 2342