٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85683256
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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قائد عمليات المعارضة العسكرية السورية الملقب بالجولاني: لا تقتربوا من المؤسسات العامة

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85683256
قائد عمليات المعارضة العسكرية السورية الملقب بالجولاني: لا تقتربوا من المؤسسات العامة

طهران/ 8 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- قال القائد العام لإدارة عمليات المعارضة السورية "أحمد الشرع"، إنه "يمنع على قواتنا بدمشق الاقتراب من المؤسسات العامة".

وقال القائد العام لإدارة عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع إن "المؤسسات تبقي بإشراف رئيس الوزراء السابق لتسليم رسميا".

وأضاف: "إنه يمنع على قواتنا بدمشق الاقتراب من المؤسسات العامة، ويمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

يذكر أنها شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد" رسميا، بإعلان الفصائل المسلحة وكذلك رئيس الحكومة السورية.

وبدأت الاحداث ليلة السبت/الأحد بتطور مثير، إذ نجحت المعارضة في السيطرة على مدينة حمص ثالث كبرى المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما المعارضة في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب.

وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في السيطرة على 4 مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، قبل أن تضيف إليها مدينة القصير في ريف حمص، وتؤكد أن عيونها ترقب العاصمة دمشق.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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