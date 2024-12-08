دخول الجيش الصهيوني إلى سوريا بعد سقوط حكومة "بشار الأسد"

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبرت السياج الحدودي في مرتفعات الجولان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد".

وأفادت منصة إعلامية عبرية بدخول واسع لقوات جيش الاحتلال بمرافقة دبابات إلى منطقة "القنيطرة" جنوب سوريا.

وكما أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة في الجولان.

وأعلنت منصة إعلامية إسرائيلية عن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى "خان أرنبة" في الجولان.

كما أفادت وسائل إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في المنطقة "العازلة" في الجولان.

تجدر الإشارة إلى أنها شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد" رسميا، بإعلان الفصائل المسلحة وكذلك رئيس الحكومة السورية.

وبدأت الاحداث ليلة السبت/الأحد بتطور مثير، إذ نجحت المعارضة في السيطرة على مدينة حمص ثالث كبرى المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما المعارضة في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب.

وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في السيطرة على 4 مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، قبل أن تضيف إليها مدينة القصير في ريف حمص، وتؤكد أن عيونها ترقب العاصمة دمشق.

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