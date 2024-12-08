عارف: تتویج القافلة الرياضية للصم بلقب البطولة تدل علی عزيمة المعاقين الإيرانيين

وكتب "محمد رضا عارف" في رسالة على حسابه في الفضاء الافتراضي: القافلة الرياضية الإيرانية تألقت في دورة الألعاب الآسيوية للصم بشعار "صوت السلام في صمت" وأهدى بطولة الألعاب الآسيوية لبلادنا.

وأكد: أن هذه البطولة التاريخية تظهر عزيمة وارادة أبناء بلدنا الغيورين وأهنئ الشعب الإيراني والأبطال الصم وعائلاتهم الكريمة.

وحلت البعثة الرياضية الإيرانية في المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية في ختام الدورة الـ 10 للألعاب الآسيوية للصم بمدينة كوالالمبور الماليزية؛ مما يشكل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في البلاد.

وأفادت إرنا، بأن البعثة الإيرانية التي شاركت بشعار "صوت السلام في الصمت" في هذه الألعاب، حصلت على 60 ميدالية، منها 24 ذهبية و 16 فضية و 20 برونزية.

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