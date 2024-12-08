٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85683545
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٣ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عناصر مسلحة تقتحم السفارة الإيرانية في دمشق

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85683545
عناصر مسلحة تقتحم السفارة الإيرانية في دمشق

طهران/ 8 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أفادت مصادر إخبارية عربية، باقتحام عناصر مسلحة في سوريا على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وبثت قناة العربية، صوراً لهجوم عناصر مسلحة على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، عقب سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد"، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على دمشق.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة دخول عناصر إلى السفارة الإيرانية وقاموا بنهبها وتخريبها.

وقبل ساعات أعلنت قيادة الجيش السوري في بيان لها، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد".

تجدر الإشارة إلى أنها شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد" رسميا، بإعلان الفصائل المسلحة وكذلك رئيس الحكومة السورية.

وبدأت الاحداث ليلة السبت/الأحد بتطور مثير، إذ نجحت المعارضة في السيطرة على مدينة حمص ثالث كبرى المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما المعارضة في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب.

وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في السيطرة على 4 مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، قبل أن تضيف إليها مدينة القصير في ريف حمص، وتؤكد أن عيونها ترقب العاصمة دمشق.

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٣ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

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