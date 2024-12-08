وزير الخارجية الايراني يغادر الدوحة عائدا إلى طهران

وغادر عراقجي اليوم الأحد قطر بعد مشاركته في اجتماع "منتدى الدوحة" واجتماع أستانا واجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية تركيا والسعودية وأمير قطر ورئيس وزراء هذا البلد،وكذلك الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا ورئيس المجلس السياسي لحركة حماس وتباحث معهم حول القضايا الثنائية والاقليمية وخاصة التطورات في سوريا.

والتقی وزير الخارجية الايراني يوم الجمعة 6 كانون الأول/ديسمبر مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" ورئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" والرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد" في رحلة استغرقت يوماً واحداً إلى العراق.

انتهی**1426