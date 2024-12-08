٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85683636
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وزير الخارجية الايراني يغادر الدوحة عائدا إلى طهران

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م
رمز الخبر: 85683636
وزير الخارجية الايراني يغادر الدوحة عائدا إلى طهران

طهران/ 8 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- غادر وزير الخارجية "عباس عراقجي"قطر ليعود إلى طهران بعد لقائه مع المسؤولين الحاضرين في اجتماع أستانا.

وغادر عراقجي اليوم الأحد قطر بعد مشاركته في اجتماع "منتدى الدوحة" واجتماع أستانا واجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية تركيا والسعودية وأمير قطر ورئيس وزراء هذا البلد،وكذلك الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا ورئيس المجلس السياسي لحركة حماس وتباحث معهم حول القضايا الثنائية والاقليمية وخاصة التطورات في سوريا.

والتقی وزير الخارجية الايراني يوم الجمعة 6 كانون الأول/ديسمبر مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" ورئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" والرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد" في رحلة استغرقت يوماً واحداً إلى العراق.

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