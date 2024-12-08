أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تدين تصرفات الكيان الصهيوني تجاه ايران

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في طهران، اشار مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية "علي محمد موسوي" إلى أنه وعلى الرغم من أعضاء هذا المنتدى أكثر ميلاً الى مناقشة القضايا المتعلقة بتنمية التعاون في مجال صناعة الغاز، الا ان هناك ايضا إجماع بين أعضاء هذا المنتدى على إدانة هجمات الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبين بأن أعضاء المنتدى يؤكدون على تعزيز التعاون في مجال صناعة الغاز،مضيفا انه باعتبار أن هذا الاجتماع عقد بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) وفي كلمة ممثلي الدول الأعضاء، تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالطاقة النظيفة واستخدام التقنيات، وإرساء التنسيق في مواقف الأعضاء وتم التأكيد على الدول بشأن هذه المسألة.

واضاف مساعد وزير النفط انه سيتم تحديد الجهة المضيفة للاجتماع القادم للمنتدى العام المقبل في الجزء الثاني من الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم.

يشار الى ان منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا رئيسيا و8 أعضاء مراقبين، يشاركون دائما في الاجتماعات المختلفة بالإضافة إلى الأعضاء الرئيسيين والمراقبين، كما تشارك عدة دول كضيوف.

وتستضيف ايران للمرة الرابعة اجتماع وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

وتستحوذ الدول الاعضاء في المنتدى على 70 بالمائة من احتياطيات الغاز بالعالم و 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال

الاعضاء الرئيسيون لهذا المنتدى هم :إيران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

انتهى**ر.م