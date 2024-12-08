الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مطار المزة و قاعدة خلخلة الجوية بسوريا

كما شن الاحتلال، بحسب المصادر ذاتها، سلسلة غارات على مطار المزة في دمشق.

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن "الجيش" بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

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