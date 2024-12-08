٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85683925
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الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مطار المزة و قاعدة خلخلة الجوية بسوريا

٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١١ م
رمز الخبر: 85683925
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مطار المزة و قاعدة خلخلة الجوية بسوريا

طهران/8 کانون الأول/دیسمبر/ارنا-أفادت وسائل اعلام، أن طائرات "إسرائيلية" استهدفت قاعدة خلخلة الجوية جنوبي سوريا.

كما شن الاحتلال، بحسب المصادر ذاتها، سلسلة غارات على مطار المزة في دمشق.

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن "الجيش" بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

انتهی**2054

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