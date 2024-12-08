مسؤول إيراني : الغاز يلعب دورا حيويا في سلة الطاقة العالمية

وأعلن "أفشين جوان"، على هامش الدورة الـ 26 لاجتماع وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران اليوم الأحد، أن "الغاز هو بمثابة جسر يصل العالم التقليدي بالعالم الحديث"؛ مضيفا أن هذا الوقود يلعب دورا حيويا في سلة الطاقة العالمية.

ولفت المسؤول في وزارة النفط الايرانية إلى أن "الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تسيطر على 70% من احتياطيات الغاز، و 40% من الإنتاج، و 47% من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال".

وحول "سبل التعاون بين الدول المصدرة للغاز"، صرح جوان، أن "إيران وروسيا تقومان بتنفيذ تعاون في مجالات البحث والمشاريع، وأن هذا التعاون يسير على قدم وساق".



علما ان الدورة الـ 26 للاجتماع الوزراي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بدا اعماله صباح اليوم الاحد، في فندق "سبيناس بالاس" بطهران.

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