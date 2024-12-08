عراقجي: عجز الجيش السوري وسرعة التطورات كانا مفاجئين

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول التطورات الأخيرة في المنطقة: باعتقادي ، ان كل شيء كان واضحا، فالتحليلات التي كانت موجودة والأخبار الواصلة كانت تشير إلى وجود مثل هذه الخطوة. تحليلياً وإعلامياً، كنا نعلم أن هناك مخططاً وراء الكواليس من قبل اميركا والكيان الصهيوني لإحداث مشاكل متتالية في محور المقاومة، وكان هذا المخطط موجوداً دائماً.

واضاف: بعد التطورات في غزة ولبنان، كان من الطبيعي أن تستمر هذه التحركات، ولكن من الناحية الميدانية والمعلوماتية، كان أصدقاؤنا في أنظمة المعلومات الأمنية في بلدنا وفي سوريا على علم تام بالتحركات في إدلب وتلك المناطق. وتم أيضًا نقل جميع المعلومات ذات الصلة إلى الحكومة والجيش السوري.

وأضاف عراقجي: ما كان مفاجئاً هو عجز الجيش السوري عن التصدي لهذه الحركة التي بدأت، والثانية هي سرعة التطورات. عندما كنت في الدوحة للمشاركة في المنتدى، جاءت جميع دول المنطقة للنقاش حول هذه القضية لان المنتدى كان مرتبطا بقضية أخرى. الدول المهمة في المنطقة كانت حاضرة هناك وكان لنا لقاء مشترك معهم، وكان سؤال الجميع هو لماذا تراجع الجيش السوري بهذه السرعة ولماذا كانت مقاومته قصيرة إلى هذه الدرجة. هذه السرعة في التطورات كانت مفاجئة للجميع.

يتبع