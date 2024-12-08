بزشكيان: الشعب السوري هو من يجب أن يتخذ القرار حول مستقبل بلاده ونظامها السياسي

وأكد بزشكيان، في اجتماع الحكومة مساء الأحد، في إشارة إلى التطورات في سوريا، على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وأوضح إن الشعب السوري هو الذي يجب أن يتخذ القرار حول مستقبل بلاده ونظامها السياسي والحكومي.

وأشار الرئيس الايراني إلى ضرورة الحوار بين مختلف أطياف المجتمع السوري للتوصل إلى التفاهم، معرباً عن أمله في أن ينتهي الصراع العسكري والعنف في أقرب وقت ممكن ليتمكن الشعب السوري من اتخاذ القرار لتقرير مصيره بما يليق بهذا الشعب العظيم، في بيئة سلمية بعيداً عن أي عنف ومخاوف أو تدخلات خارجية هدامة.

ولفت إلى أهمية ضمان أمن جميع المواطنين السورييين والمقيمين وحماية الأماكن المقدسة وكذلك الأماكن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا على استمرار مشاورات إيران الدبلوماسية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة من أجل المساعدة في استتباب الاوضاع والحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.

وادان رئيس الجمهورية بشدة اجراءات الكيان الصهيوني الإرهابي في مهاجمة الأراضي السورية، ودعا إلى يقظة جميع الأطراف الداخلية في هذا البلد وكذلك دول المنطقة ازاء استغلال الكيان للاوضاع لتحقيق اطماعه التوسعية وغير القانونية تجاه شعوب المنطقة.

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