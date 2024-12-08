قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

ويأتي خطاب سماحة قائد الثورة حول التطورات الاخيرة في المنطقة يوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من مختلف قطاعات الشعب الايراني.

وسيجري هذا اللقاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران.

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