٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85684210
T T
٠ Persons

قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٥ ص
رمز الخبر: 85684210
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

طهران / 9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- سيلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، خطابا يوم الاربعاء حول التطورات الاخيرة في المنطقة.

ويأتي خطاب سماحة قائد الثورة حول التطورات الاخيرة في المنطقة يوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من مختلف قطاعات الشعب الايراني.

وسيجري هذا اللقاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران. 

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .