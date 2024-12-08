الكيان الاسرائيلي يحتل جبل الشيخ السوري ويستولي على المنطقة العازلة

وافادت الميادين انه في تصريح له من موقع قرب الحدود السورية، أعلن نتنياهو "انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974"، معتبراً أنّ "سقوط النظام السوري يخلق فرصاً جديدة ومهمة جداً لإسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في وقت سابق، الاحد، إلى إعلان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجولان المحتلة "منطقة عسكرية مغلقة".

وبعد الحديث عن استعداد "إسرائيل" لشنّ هجمات متواصلة على سوريا في الأيام المقبلة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية المربّع الأمني الذي يضمّ مباني المخابرات والجمارك في منطقة كفر سوسة وسط دمشق، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي احتلال جبل الشيخ السوري، ودخول "الجيش" الإسرائيلي إلى الجولان السوري عدة كيلومترات في "المنطقة العازلة".

كما أصدر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بياناً "طالب سكان 5 بلدات في جنوب سوريا بملازمة منازلهم لأنه ينوي التحرّك" وهي ‏أوفانية، ‏القنيطرة، ‏الحميدية، ‏الصمدانية الغربية، ‏القحطانية.

وفي سياق متصل، أفادت أنباء متعدّدة عن اعتداءات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، وحي المزة في دمشق.

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