السفارة الإيرانية في لبنان: الاجتياح الصهيوني لمناطق في الجولان السوري يبين طبيعته الاحتلالية

وكتبت السفارة الإيرانية في لبنان على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي X: إن تصرفات الكيان الصهيوني تظهر أنه يتجاهل أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار أو القوانين والمعاهدات الدولية.

واضافت: أن اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف الكيان الصهيوني هي القوة.

وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الأحد، انهيار اتفاق ""فض الاشتباك بين سوريا واسرائيل لعام 1974" في منطقة الجولان، وأمر بوضع المنطقة العازلة في الجولان المحتل تحت السيطرة.

وعلى إثر هذا الإجراء، أعلنت مصادر إعلامية عن احتلال جيش الكيان الصهيوني مناطق من الأراضي السورية، ونشرت صوراً لاقتحام قوات الاحتلال للقنيطرة.

وتزامناً مع هذا الإجراء، وافق مجلس وزراء هذا الكيان على احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإقامة منطقة عازلة في هذه المنطقة.

وأعلنت قناة الجزيرة أنه لأول مرة منذ عام 1974، دخلت الآليات العسكرية للكيان الصهيوني المناطق الجنوبية من سوريا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن القوات الصهيونية توغلت بعمق 14 كيلومترا في الأراضي السورية.

كما نشرت مصادر إعلامية صورا لتسلل الجيش الصهيوني إلى مدينة القنيطرة السورية.

انتهى ** 2342