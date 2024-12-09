بزشكيان يهنئ بتتويج ايران ببطولة دورة الالعاب الاسيوية للصم

وقال الرئيس بزشكيان، في رسالة تهنئة وجهها الاحد بمناسبة تتويج البعثة الرياضية الايرانية ببطولة دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم في ماليزيا: اقدم لكم خاص التهاني لتتويجكم ببطولة دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم في ماليزيا. أيها الأعزاء، انكم بمعجزة الإرادة القوية والثقة بالنفس الرائعة، أصبحتم فخراً لشعب اسمه ممتزج بالبطولة والفتوة والمناداة بالسلام وحب الوطن، ويقدر دائماً تفاني رياضييه.

واضاف: أود أن أعرب عن تقديري وشكري لجميع المعنيين والمدربين في البعثة الرياضية الايرانية للصم وآمل أنه بفضل العمل الجاد والعزم الراسخ لجميع الشباب الموهوبين في البلاد ، ان نشهد استمرار رؤية نجاح رياضيي بلادنا في مختلف المجالات والسوح الرياضية الأخرى.

يذكر ان البعثة الرياضية الإيرانية للصم التي شاركت في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم تحت شعار "صرخة السلام في الصمت" توجت بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ هذه الالعاب.

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