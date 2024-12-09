٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85684238
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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال شمال قطاع غزة

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ ص
رمز الخبر: 85684238
المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال شمال قطاع غزة

طهران / 9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، عن “استهداف دبابة تابعة للاحتلال في منطقة الفاخورة بمحيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الكتائب قالت في بلاغ عسكري، استهدفنا دبابة من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في حارة الدقعة قرب الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت “القسام” عن تدميرها ناقلة جند بعبوة “شواظ” في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ودأبت “القسام” على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية للاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 429 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهى ** 2342
 

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