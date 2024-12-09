الاحتلال يشنّ الغارات الأكثف على سوريا منذ حرب أكتوبر عام 1973.. ويزيل القيود في الجولان

وافادت الميادين انه وفقاً لما ذكرته "القناة 13" الإسرائيلية، فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية نحو 100 هدف في سوريا، خلال الساعات الماضية، الأحد.

ومن بين الغارات التي شنّها، استهدف الاحتلال المربّع الأمني في منطقة كفر سوسة، وسط دمشق، الذي يضمّ مباني المخابرات والجمارك، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها، ودرعا، وسط الحديث عن "استعداد إسرائيل لشنّ هجمات متواصلة على سوريا خلال الأيام المقبلة".

في سياق متصل، وبعدما أعلن "جيش" الاحتلال منطقة الجولان السوري المحتل "منطقةً عسكريةً مغلقة"، أعلنت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، إزالة القيود المفروضة، والعودة إلى "روتين كامل"، وذلك بعد إجراء تقييم للوضع.

وكان "الجيش" الإسرائيلي احتلّ جبل الشيخ، من الجهة السورية، ودخل عدة عدة كيلومترات في "المنطقة العازلة" في الجولان المحتل، وذلك بعدما وجّه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوامر تقضي بـ"الاستيلاء على المنطقة العازلة في الجولان، والمواقع المجاورة لها".

وفي تصريح أدلى به من موقع قرب الحدود السورية، أعلن نتنياهو "انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974"، معتبراً أنّ "سقوط النظام السوري يخلق فرصاً جديدة ومهمة جداً لإسرائيل".

ونشر "جيش" الاحتلال قواته في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدخول قواته إلى خان أرنبة في الجولان المحتل ومنطقة القنيطرة، متحدثةً عن "حفر خندق عميق على طول خط وقف إطلاق النار مع سوريا".

إضافةً إلى ذلك، نقل موقع "والاه" الإسرائيلي أنّ "إسرائيل على اتصال مباشر وعبر وسطاء مع عدة مجموعات في سوريا، بما فيها هيئة تحرير الشام"، حيث إنّ "الرسالة الإسرائيلية في هذه المرحلة تطلب عدم اقتراب المسلحين من الحدود".

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