القسام تكشف تفاصيل جديدة عن كمين رفح المركب

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري ، إن مجاهديها تمكنوا خلال كمين مركب أول أمس (الجمعة)، من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافاة 4” بقذائف “الياسين 105”.

وأشارت إلى استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود؛ تحصنت في أحد المنازل، بقذيفة “TBG”. مؤكدة “إيقاعهم (جنود وضباط الاحتلال) بين قتيل وجريح”.

وأضافت “القسام”: “وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال، قام المجاهدون باستهداف جرافة D9 عسكرية بقذيفة تاندوم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح”.

انتهى ** 2342