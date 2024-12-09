٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85684242
T T
٠ Persons

سمات

القسام تكشف تفاصيل جديدة عن كمين رفح المركب

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٩ ص
رمز الخبر: 85684242
القسام تكشف تفاصيل جديدة عن كمين رفح المركب

طهران / 9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الاحد، النقاب عن تفاصيل جديدة حول الكمين المركب الذي نفذته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري ، إن مجاهديها تمكنوا خلال كمين مركب أول أمس (الجمعة)، من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافاة 4” بقذائف “الياسين 105”.

وأشارت إلى استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود؛ تحصنت في أحد المنازل، بقذيفة “TBG”. مؤكدة “إيقاعهم (جنود وضباط الاحتلال) بين قتيل وجريح”.

وأضافت “القسام”: “وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال، قام المجاهدون باستهداف جرافة D9 عسكرية بقذيفة تاندوم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح”.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .