٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85684245
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حماس بحثت في القاهرة جهود وقف إطلاق النار ولجنة الإسناد المجتمعي في غزة

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ ص
رمز الخبر: 85684245
حماس بحثت في القاهرة جهود وقف إطلاق النار ولجنة الإسناد المجتمعي في غزة

طهران / 9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن وفدا “من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد لقاءً مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع”.

وأوضحت الحركة في بيان، أن “الوفد أكد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 429 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهى ** 2342

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