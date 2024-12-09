حركة الجهاد الإسلامي تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

وقالت الحركة في بيان لها:أن "توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي السورية وغاراتها، يثبت أنها العدو الحقيقي لشعوب أمتنا".

كما وصفت الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على العاصمة السورية دمشق ومناطق أخرى بالهمجية.

وسبق أن قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء امس الأحد؛ إن "إسرائيل" ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية؛ خشية وقوعها بيد المعارضة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت القناة 13 نقلا عن مصادر عسكرية؛ إن الغارات استهدفت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة ومستودعات أسلحة ومنشآت لتصنيع الذخائر.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين الاحتلال وسوريا لعام 1974 واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين.

وفجر امس الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة أواخر الشهر الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا على دمشق.

انتهی**1426