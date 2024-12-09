٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رمز الخبر: 85684397
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

المكتب السياسي لحركة أنصار الله يدين العدوان الصهيوني الإجرامي على دمشق

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رمز الخبر: 85684397
المكتب السياسي لحركة أنصار الله يدين العدوان الصهيوني الإجرامي على دمشق

طهران/ 9 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أدان المكتب السياسي لأنصار الله العدوان الإسرائيلي على سوريا، مؤكدا الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، إننا نتابع بقلق بالغ العدوان الإسرائيلي الغادر على سوريا واحتلال مناطق وقرى جديدة في القنيطرة وجبل الشيخ، وتكثيف غاراته العدوانية على مدينة دمشق.

وأوضح أن هذا العدوان الصهيوني الإجرامي على سوريا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وتعديا سافرا على أراضيها ومنشآتها الحيوية يهدف إلى فرض واقع جديد في سوريا مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الوقوف  إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي . محذرا من تجاهل الأنظمة العربية والإسلامية لهذا التصعيد الخطير.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا قد لا يتوقف عند حدود معينة بل يتجاوزها إلى بقية دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي لمخططات الكيان الصهيوني الاجرامية الهادفة إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .