بزشكيان : علينا أن نبدأ الثورة الثقافية من أنفسنا

وفي مراسم ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية والتي تقام هذا العام تحت عنوان " حوكمة الثقافة والعلم"،رأى الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" انه ليس هناك ظلم أقسى من الوقوف أمام طريق و كلمة الحق، و على الشخص الحقيقي والمخلص أن يتحدث بحزم وباسلوب صحيح.

واشار الى ان حب الذات احيانا يعمي عن رؤية الحقيقة والعدالة وبالتالي يٌبعد عن الوحدة والتماسك،والحق يجب ان يُمنح لكل انسان دون تمييز وبالتالي يمكن خلق مصدر إلهام رائد في العالم، مشيرا الى انه هناك معتقدات مؤثرة في الأمة الإسلامية والأشخاص الذين خلقوا الإيمان بأنفسهم.

واضاف انه لا ينبغي للتعصب ان يلهينا عن ارساء العدل واذا ما اردنا القيام بثورة ثقافية على كل مرء البدء بنفسهم قبل اعطاء النصائح والاوامر للاخرين، موضحا ان الثقافة تبدأ من المسؤولين بحيث تظهر بالسلوك وليس بالكلام.

واعتبر الرئيس الايراني ان العلم نموذجا يحتذى به مؤكدا على انه يجب جعل الطلاب يشعرون أنهم يستطيعون التقدم والرشد معنا، ويجب العمل على أساس الحق والعدالة لانهما اساس الثقافة.

كما اكد بزشكيان انه يمكن غرس الثقافة والإيمان بالشباب عندما نكون قدوة وإلهاما لهم.

انتهى**ر.م.