مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تدخل مرحلة تبادل أسماء الأسرى

وأوضح المصدر أن لجانا فنية من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومصر و"إسرائيل" بدأت عملها على تفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وأن حماس سلمت الوسيط المصري قائمة أولية وهناك وفد صهيوني يبحث الأسماء وبعض المقترحات.

ولفت المصدر إلى أن الأطراف جادة بشكل غير مسبوق للتوصل إلى اتفاق، وأن مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة مشاركة في الإشراف على المفاوضات.

وعلم "العربي الجديد" أن وفد التفاوض الخاص بحماس سلم المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، خلال زيارة استمرت عدة ساعات للقاهرة أمس الأحد، قائمة بأسماء عدد من الأسرى الإسرائيليين من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن، والذين من المقرر أن تشملهم صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال، كما سلم الوفد قائمة بأسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين ترغب المقاومة بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

وزار وفد التفاوض الخاص بحماس برئاسة خليل الحية العاصمة المصرية، أمس الأحد، لعدة ساعات، والتقى خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء "حسن رشاد".

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وعلم "العربي الجديد" أن وفدا إسرائيليا من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال ساعات، لمناقشة بعض البنود المقترحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها مفاتيح مقترحة لصفقة التبادل، والمناطق التي من الممكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال خلال مدة الاتفاق التي من المقرر أن تكون بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها فتح مسارات لاتفاق دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 14 شهراً.

وبحسب ما علمه "العربي الجديد"، فإن الصفقة المرتقبة من المقرر أن تشمل إطلاق سراح أربعة أسرى يحملون الجنسية الأميركية رغم أنه لا تنطبق عليهم شروط الأسرى الذين تشملهم المرحلة الانتقالية أو التمهيدية.

هناك حالة من التفاؤل بشأن التوصل للاتفاق

وتشير دوائر مصرية مطلعة على المفاوضات إلى أن هناك حالة من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق خلال المهلة التي حددها الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب".

كما علم "العربي الجديد" أن حركة حماس وافقت على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية من الاتفاق 60 يوماً يتم خلالها إدخال كافة احتياجات القطاع الغذائية والدوائية والوقود. وتشهد العملية التفاوضية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة حراكاً واسعاً منذ معاودة قطر دورها بصفة وسيط رئيسي، وكذلك عودة فريق التفاوض الخاص بحماس إلى الدوحة، حيث احتضنت العاصمة القطرية في مطلع الأسبوع عدة لقاءات بين قيادة حماس ومسؤولين تابعين لأطراف تلعب دوراً في الوساطة.

وعقدت قيادة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي ومجلس شورى الحركة "محمد درويش"، السبت الماضي، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ووزير الاستخبارات التركي "إبراهيم كالن"، ووزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، تناولت جهود الوسطاء لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الصهيوني والحركة.

في غضون ذلك، علم "العربي الجديد" أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري يكثفون جهودهم من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وقيادة السلطة وحركة فتح بالموافقة على المبادرة المصرية الخاصة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي خاصة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها الكاملة على الورقة الخاصة بتشكيل اللجنة.

وأجرى رئيس المخابرات المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة اتصالات بمسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بينهم اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية، وجبريل الرجوب، في محاولة لحثهم على إقناع عباس بالموافقة، ودعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة والاتفاق على تشكيل اللجنة، التي تعول القاهرة كثيراً عليها لتسهيل مفاوضات الحل الدائم في قطاع غزة ضمن تحركات اليوم التالي لوقف الحرب.

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