الجیش البناني:استشهاد مواطن وجرح 4 عسكريين في استهداف سيارة قرب حاجز صف الهوا

وصدر عن قيادة الجیش البناني اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "استهدف العدو الإسرائيلي سيارة قرب حاجز صف الهوا، بنت جبيل التابع للجيش ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة".

وكانت قناة "المنار" قد أفادت عن غارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني عند منطقة صف الهوا في بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد سائق السيارة وجرح عسكريين بجروح طفيفة عند الحاجز.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران اسلحتها الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، في المكان الذي وقع فيه الانفجار بالدورية في منطقة راس الناقورة امس.

كما أطلقت ليلا، القنابل الضوئية فوق بلدة علما الشعب.

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