٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85684698
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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القائد العام للجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85684698
القائد العام للجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد

طهران/9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" بأن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد وهي في اهبّة الاستعداد دائما.

وعلى هامش مراسم إحياء أسبوع الابحاث الذي أقيم في جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش (دافوس) اليوم الاثنين،صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" بأن القوات المسلحة كالمعتاد مستعدة لمواجهة أي تهديد وهي في اهبّة الاستعداد دائما.

وبالاشارة الى ان يطمئن الشعب الايراني ولا يُشغل باله حيال جاهزية القوات المسلحة،اكد اللواء موسوي على ان إيران لا تعتمد فقط على قواتها المسلحة وهي دولة فريدة من نوعها في العالم وجميع مكونات المجتمع تدافع عن مُثُل البلاد وتقوم بواجباتها سويا.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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