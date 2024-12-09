٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85684752
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مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب و جیش الاحتلال یفشل في اعتراضها

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85684752
مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب و جیش الاحتلال یفشل في اعتراضها

طهران/ 9 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار في مبنى سكني في يافنيه جنوب تل أبيب، في حين فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتراضها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن سقوط مسيرة في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار.

مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب و جیش الاحتلال یفشل في اعتراضها

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن الانفجار أسفر عن أضرار كبيرة في شقتين سكنيتين، مشيرة إلى أنها تعمل على إطفاء الحريق في المبنى.

مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب و جیش الاحتلال یفشل في اعتراضها

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن مسيرة أطلقت على ما يبدو من اليمن سقطت في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل منظومة الإنذار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أجهزة الرصد الإسرائيلية لم ترصد المسيرة في يافنيه وبالتالي لم يتم اعتراضها، مؤكدة أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر.

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