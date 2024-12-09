مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب و جیش الاحتلال یفشل في اعتراضها

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن سقوط مسيرة في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن الانفجار أسفر عن أضرار كبيرة في شقتين سكنيتين، مشيرة إلى أنها تعمل على إطفاء الحريق في المبنى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن مسيرة أطلقت على ما يبدو من اليمن سقطت في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل منظومة الإنذار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أجهزة الرصد الإسرائيلية لم ترصد المسيرة في يافنيه وبالتالي لم يتم اعتراضها، مؤكدة أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر.

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