٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85685100
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النخالة : ما جرى من تغييرات في سوريا شأن داخلي

٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85685100
النخالة : ما جرى من تغييرات في سوريا شأن داخلي

طهران / 9 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا - أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، بأن "ما حدث من تغييرات في سوريا، هو شأن سوري يتعلق بخيارات الشعب السوري الشقيق".

واضاف النخالة، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، "تأمل حركة الجهاد أن تبقى سوريا نصيرا وسندا حقيقيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما كانت دوما".

انتهى ** ح ع 

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