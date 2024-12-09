مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 18 اخرين بهجوم في جباليا

وبحسب موقع "لبنون شيتح إيش" العبري، فإنّ حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودًا من "الجيش" الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، جاءت شاحنة للاحتلال محملة بالمتفجرات لاستخدامها في التفجير، وخرج مسلح (مقاوم) من الجانب وأطلق قذيفة مضادة للدروع على الشاحنة، ونتيجة لذلك انفجرت المواد المتفجرة أيضًا، ما أدى إلى مقتل 3 جنود على الفور وإصابة 18 جندياً بجراح متفاوتة.

وأكد الموقع العبري ذاته، أنّ مروحيات الإخلاء هبطت في شمال القطاع لإجلاء الجنود.

من جانبه ذكر موقع "حدشوت حموت" العبري هو الاخر، أنّ حدثًا أمنيًا صعبًا جدا في جباليا شمال غزة، حيث استهدف المقاومون شاحنة تقل جنود بقذيفة مضادة، وشرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان.

فيما أعلنت مصادر عبرية اخرى، عن سقوط قتلى وجرحى في الحدث الأمني الصعب شرق جباليا شمال قطاع غزة؛ مؤكدةً أنّ طائرات الاحتلال هبطت ثلاث مرات للإجلاء.

انتهی ** 2054

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المصدر / المركز الفلسطيني للإعلام