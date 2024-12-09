القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية ضد هدف للعدو الإسرائيلي في جنوب يافا المحتلة

وأوضحت القوات المسلحة اليمينة، في بيان صادر عنها اليوم ان سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود، جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة.

واضاف البيان : إن العملية التي تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، نفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيانها، أنَها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على اليمن بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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المصدر / وكالة سبأ الإخبارية