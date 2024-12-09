قائد امني : ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وأوضح العمید إسحاقي، في تصريح له اليوم، أنه تم من خلال العملية لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات، كشف وضبط 900 كغم من مادة الکریستال المخدرة، و200 كجم من الأفيون، ومصادرة سيارة ركاب من طراز تويوتا وسيارة أخرى كانتا في حوزة المهربين.

وتقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة عمليات الاتجار وتهریب المخدرات؛ حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ومحافظة سيستان وبلوجستان تبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع، ومركزها مدينة زاهدان، وتجمعها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لمسافة 1100 كيلومتر؛ وتعد المحافظة الاولي والرائدة عالميا في مجال مكافحة المخدرات.

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