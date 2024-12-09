رئيس الوزراء العراقي : حققنا انتصارا تاريخيا بتضحيات الشعب وفتوى المرجعية العليا

واستحضر السوداني، في كملته، الاثنين، "اليوم الذي يفتخر فيه العراقيون جميعاً فيما حققوه قبل 7 أعوام، من نصر مؤزّر على عصابات داعش المندحرة"؛ مؤكدا بالمناسبة أهمية وحدة صفوف أبناء الشعب العراقي، والحذر من مغبة تغذية الصراعات.

كما ثمن تضحيات الشهداء والجرحى، وفتوى المرجعية العليا، مؤكدا بانها "كانت سبب النصر الذي صار حقيقة نتباهى بها على مر التاريخ".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، الى أنّ "يوم النصر صار علامة فارقة في مسيرة شعبنا"؛ مؤكدا بأنّ "العراقيين قاتلوا الفكر المنحرف، نيابةً عن العالم الحر، ولم يعد للإرهاب موطئ قدم في العراق"، ولافتاً إلى أنّ انتصار الشعب العراقي "هو انتصار الإنسانية في وجه التهديد، الذي روّع المنطقة والعالم".

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى "معالجة الثُّغَر التي مكّنت الإرهاب من التسلل، عام 2014".

وفيما يخصّ الوضع بسوريا، صرح السوداني بانه يتابع الأحداث هناك، آملاً بأن تتحلى دول المنطقة والعالم أجمع بالمسؤولية للمحافظة على أمن سوريا وسيادتها.

وشدّد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة ترك الخيار للشعب السوري، واحترام إرادته الحرة، إلى جانب المسؤولية الدولية في حفظ وحدة الأراضي السورية وحماية التنوع.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الميادين