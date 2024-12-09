اتصال هاتفي بين عراقجي وغروسي

وكتب غروسي في مدونة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) مساء الاثنين: أجريت اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني لمتابعة اجتماعنا الأخير في طهران.

وأضاف: المحادثات الضرورية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زار طهران قبل فترة في إطار التعاون الفني لهذه المنظمة الدولية مع إيران والتقى بوزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وفي حديثه خلال الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بأنها كانت بناءة، وأعرب عن أمله في أن يساعد استمرار المحادثات في حل قضايا الضمانات.

وتشدد جمهورية إيران الإسلامية، التي تتعاون بشكل كامل مع الوكالة في إطار اتفاقات الضمانات، على أنه يمكن حل المسائل المتعلقة بالضمانات المتبقية باتباع نهج احترافي ودون تحيز الوكالة.

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