ايران تدين بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على البنى التحتية السورية

وفي تصريحه مساء الاثنين ، أدان بقائي اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على البنى التحتية السورية خلال اليومين الاخيرين واحتلال أجزاء أخرى من الجولان السوري، وانتقد الدول الغربية الداعمة لهذا الكيان على صمتها وتقاعسها تجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون مما يعتبره الكيان بمنزلة تاييد لأعماله العدوانية.

وفي إشارة إلى ما قام به الكيان الصهيوني من هجوم عسكري على الأراضي السورية - في حين يواجه فيه الشعب السوري التغييرات الناجمة عن تغيير النظام - وصف بقائي هذه الاعمال العدوانية بأنها تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة وطالب برد فوري من مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان ومحاسبة كيان الاحتلال.

واستذكر بقائي احتلال هضبة الجولان السورية، ووصف تصرفات الكيان الصهيوني في انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع نطاق الاحتلال بأنه دليل على نهجه التوسعي والعدواني، مشددا على ضرورة الاستعانة بكافة الطاقات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الصهيوني على هذا البلد.

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