منددا بالعدوان الإسرائيلي على سوريا.. حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها ووحدة أراضيها

وفي بيان اصدره الاثنين، قال حزب الله إن هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية يأتي مع استمرار عدوان الاحتلال على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، ما يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسارها وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته.

حزب الله وإذ أدان هذه الاعتداءات، حذّر من مغبة استمرارها، داعياً العالم وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات، إذ إنّ كل التبريرات التي يسوقها العدو هي مزاعم واهية.

وشدد على أنّ كل المحاولات التي يقوم بها العدو للسيطرة على أراضٍ سورية جديدة لا يمكن أن تكرّس أي نوع من الحقوق، إذ إنّ كل هذا لا يمكن تسميته سوى احتلال متمادٍ قائم في منطقة الجولان منذ العام 1967.

وجدد حزب الله في ختام بيانه وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وبالتوازي مع احتلاله جبل الشيخ ومواصلة استكمال السيطرة على المنطقة العازلة في سوريا ونقاط أخرى قريبة، يستمر العدوان الإسرائيلي في اعتداءاته على سوريا حيث شن، الإثنين، عدواناً واسعاً.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجوّ الإسرائيلي هاجم، أكثر من 150 هدفاً عسكرياً في سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى تدمير الجيش السوري.

وبحسب مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال، فإنّ عشرات الأهداف، التي تمت مهاجمتها في سوريا، هي عبارة عن دبابات وطائرات ومروحيات عسكرية للجيش السوري.

وشنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الغارات الأعنف على سوريا، منذ حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو.

انتهى ** 2342