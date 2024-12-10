قوة إسرائيلية خاصة تقتحم طوباس وسرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال

وافادت فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان: "بأن قوة خاصة من "المستعربين" تسللت إلى المدينة، وداهموا أحد المحلات التجارية على الشارع الرئيسي"، موضحة أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الدخانية بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير باتجاه المدينة، في حين أظهر مقطع فيديو، لحظة تسلل قوات الاحتلال الخاصة إلى طوباس.

وبدورها، تصدت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة.

وقالت الكتيبة في بيان لها الإثنين: بأن مقاتليها "أمطروا قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

كما بثت كتيبة طوباس ، في وقت سابق ، مشاهد من تفجير مجاهديها جيبات الاحتلال وآلياته في محاور القتال بطوباس وجنين.

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