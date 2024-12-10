جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 4 من جنوده بينهم ضابطان في جنوب لبنان

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جيش الاحتلال اكد أن الجنود الـ4 قتلوا بعد ظهر الاحد في انهيار نفق كانوا بداخله إثر تفجيره، مشيرا إلى أن عملية انتشالهم استغرقت 12 ساعة.

وبحسب تحقيق أولي أجراه الاحتلال، كان الجنود يفحصون نفقاً في منطقة اللبونة في جنوب لبنان عندما انفجرت متفجرات مخزنة هناك، مؤكدا أنهم ينتمون للكتيبة نفسها و"سقطوا أثناء القتال"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود الأربعة دخلوا نفقا سبق أن فخخته قوة إسرائيلية وانهار عليهم، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إنهم قتلوا أمس داخل نفق في جنوب لبنان، وجاري التحقق من أن أنهم قتلوا بسبب حادث عملياتي.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فقالت إن العسكريين الإسرائيليين الأربعة هم أول من يُقتل في لبنان منذ وقف إطلاق النار.

ويعد مقتل جنود الاحتلال الـ4 أول حادث من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 12 يوما حيز التنفيذ، حيث يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ بلغ إجمالي خروقاتها حتى السبت 156 خرقا.

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