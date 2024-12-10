غزة: حصيلة الشهداء بلغت 44758 والجرحى 106134

وأوضح التقرير أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً، و84 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفي جنوبي القطاع، ارتقى 8 شهداء من الذين كانوا يبحثون عن الدقيق، في قصف إسرائيلي على رفح، في وقتٍ وصلت المجاعة في القطاع إلى أخطر مراحلها، وفق مراسل الميادين.

وبحسب مراسل الميادين، ارتقى 20 شهيداً في قطاع غزة، منذ صباح الإثنين، بينهم 10 في خربة العدس في رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مرتكباً مزيداً من المجازر، وسط إطباق حصاره على القطاع، بحيث وصلت المجاعة إلى أخطر مراحلها.

وتعرّض شماليّ مخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على منطقة الدعوة، شمالي شرقي المخيم.

انتهى ** 2342