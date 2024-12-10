14 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي ، مساء الاثنين، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس.

كما دارت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وتم إطلاق النار على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم بمدينة نابلس، وتصدى شبان للمستوطنين واستهدفوهم بزجاجات حارقة في بلدة مادما جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في كل من مخيم شعفاط بالقدس، وبلدة عبوين برام الله، ومدينة طوباس، وبلدات قوصين ويتما وبيتا بنابلس، وبلدة دورا جنوب الخليل.

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