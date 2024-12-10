١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85685463
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حركة المجاهدين الفلسطينية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سوریا

١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رمز الخبر: 85685463
حركة المجاهدين الفلسطينية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سوریا

طهران / 10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا والذي شمل القصف الغادر على عدة مناطق من بينها العاصمة دمشق واحتلال مناطق أخرى.

وجاء في بيان حركة المجاهدين الفلسطينية:هذا العدوان الغادر هو إمتداد للحرب الصهيونية الأمريكية المفتوحة على أمتنا وتستهدف مقدراتها وكينونته.

واضاف البیان: هذا العدوان الصهيوني الجديد يؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطر داهماً يستهدف كل الأمة بمكوناتها ويستلزم التصدي لعدوانه المتواصل على ربوع أمتنا .

وتابع:ندعو الأمة لرصف صفوفها والتوحد في مواجهة عدوها الرئيسي الكيان الصهيوني النازي وحلفائه ، كما ندعو الدول العربية والإسلامية لوقفة جادة في وجه التغول والتمادي الصهيوني المتواصل.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974 واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات في جنوب البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

وفجر یوم الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

انتهی**1426

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