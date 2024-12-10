قوات الاحتلال الصهيوني تقدمت في الأراضي السورية من دون أي مقاومة

وقال شارل أبي نادر: إن من غير المرجح أن تلتف القوات الصهيونية المتوغلة في ريف دمشق نحو لبنان.

وأضاف: قد يكون الهدف من تقدم جيش الكيان الصهيوني في ريف دمشق هو عزل المناطق لا سيما بين لبنان وسوريا.

وتابع قائلا: إن التوغل جيش الاحتلال الصهيوني في ريف دمشق حتماً له الكثير من الأهداف السياسية ونتنياهو تحدث عن شرق أوسط جديد.

بدوره، قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية "فراس ياغي": قد يكون هدف "إسرائيل" من التقدم في ريف دمشق هو عزل البقاع اللبناني عن جنوبه.

وأضاف: "إسرائيل" على ما يبدو تريد تقسيم سوريا وصرح: "إسرائيل" لا تريد المصالحات في سوريا وهي تستغل خوف المكونات من أجل تفتيت سوريا.

وأوضح: "إسرائيل" تنفذ مخطط الولايات المتحدة حول تغيير الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: قد يكون هدف التقدم جيش الكيان الصهيوني هو الضغط على سوريا للتنازل عن الجولان المحتل كما يريد ترامب.

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