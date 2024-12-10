١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85685724
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افتتاح معرض إيران الدولي للطيران والفضاء بحضور وزير الدفاع

١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٣ م
رمز الخبر: 85685724
افتتاح معرض إيران الدولي للطيران والفضاء بحضور وزير الدفاع

طهران/10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-افتتح اليوم الثلاثاء، معرض إيران الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية عشرة بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار "عزيز نصير زادة" في جزيرة كيش جنوب البلاد.

وشارك في مراسم الافتتاح، كل من وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد الطيار "عزيز نصيرزاده"، وقائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد "حميد واحدي"، ورئیس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، العميد "أفشين خواجه فرد"، ورئيس منظمة الطيران المدني "سياوش بورفرزانه".

ويعقد هذا المعرض في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2024 ، ويعد أكبر تجمع في مجال صناعة الطيران والفضاء في إيران.

ويستضيف المعرض شركات محلية ودولية، مراكز بحثية، كليات هندسة الطيران والفضاء، وشركات قائمة على المعرفة تعمل في هذا المجال.

ويلعب هذا المعرض دورًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية لهذه الصناعة في الدولة من خلال إقامة العروض الجوية والكشف عن الإنجازات الجديدة لصناعة الطيران والفضاء وخلق فرص لتبادل المعرفة والتكنولوجيا.

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