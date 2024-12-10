أطباء بلا حدود: لا مكان آمن في غزة ولا أحد بمنأى عن الخطر

وأضافت المنظمة، في منشور على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس": في مساء 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفي أعقاب قصف صهيوني، استقبل فريقنا الطبي في المستشفى الميداني بدير البلح تدفقاً من المصابين، بما في ذلك 4 أطفال”.

وقال منسق المستشفى الميداني "عيسى ويلو"، هناك طفل يبلغ من العمر 11 شهراً في حالة حرجة يعاني من إصابة دماغية رضية، فضلاً عن صبي يبلغ من العمر 7 سنوات تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ويعاني من جروح نافذة في البطن، وقد لا ينجو.

وشدد قائلا: هذا الحدث ليس حدثاً معزولاً، بل هو القاعدة في هذه الحرب، وبالتالي لا يوجد مكان آمن في غزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر.

كما جددت أطباء بلا حدود دعواتها لحماية المدنيين بشكل عاجل، ووقف إطلاق النار الفوري والمستدام.

ومساء يوم الأحد، استشهد فلسطيني وزوجته وأصيب 6 آخرون بينهم طفلته الرضيعة بجراح خطيرة في قصف خيمة تؤويهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتدخل حرب غزة يومها الـ 431، بينما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف مختلف مناطق القطاع، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى يومياً.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 44 ألفاً و 758 شهيداً و 106 آلاف و 134 إصابة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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