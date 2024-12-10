المرصد السوري لحقوق الإنسان: سقوط حوالي ألف قتيل منذ بدء هجوم فصائل المعارضة

وأفاد المرصد بأن من بين القتلى 138 مدنيا، بينهم عدد من الأطفال.

وأضاف المرصد بأن من بين القتلى أيضا 380 من قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها، بالإضافة إلى 392 مقاتلا من تحالف المعارضة.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974 واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

كما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات في جنوب البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

وفجر یوم الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

انتهی**1426